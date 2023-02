Ametiühing: RMK raiemahtude vähendamine on kahetsusväärne

Kolmapäeval sai teatavaks, et keskkonnaminister Madis Kallas allkirjastab määruse, millega vähendatakse riigimetsa uuendusraiete pindala järgneval viiel aastal 10 490 hektari pealt 9180 hektarile. Kõige rohkem puudutab riigimetsa 2023.–2027. aasta uuendusraiete pindala vähenemine männikuid, vähemal määral kaske, haaba ja teisi puuliike. Üraskikahjust tingitud vajalike raiete maht lisandub planeeritavale 9180 hektarile, teatas keskkonnaministeerium.

«Oleme korduvalt juhtinud tähelepanu, et raiemahtude vähendamine seab ohtu töökohad Kesk- ja Lõuna-Eestis. Kurb on kuulda, et keskkonnaminister Madis Kallas ja majandus- ja taristuminister Riina Sikkut nimetavad seda demagoogiaks,» ütles ametiühingu juhatuse liige Rein Rosenberg pressiteates.

«Töötajate poolt vaadates on tegemist igati reaalse olukorraga, mida on ministeeriumi hoonest ehk raske mõista. Ent metsa- ja puidutööstus on just tõmbekeskustes väljaspool üks olulisemaid tööandjaid,» kommenteeris ta.

Rosenbergi sõnul on just riigimetsa raiemaht sektori jaoks oluline toormeallikas, mida erametsadel on raske asendada.

«Esiteks on riigimetsa puit oluliselt kvaliteetsem ja seda ajaloolistel põhjustel – RMK hallatavad metsad on olnud hästi majandatud juba enne esimese Eesti Vabariigi aega ning see tagab, et sealt pärit kasepuit sobib vineeritööstusesse, männipuit nii mööbli- kui ka ehitusdetailide tootmiseks – need on olulised tööd andvad sektorid. Erametsade majandamine on alati olnud rohkem kaootiline ning sealt saab väärindamiseks sobivat puitu oluliselt vähem,» selgitas ametiühingu juhatuse liige.