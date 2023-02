Kasahstan hakkas massiliselt pesumasinaid kokku ostma, EL uurib võimalikku sanktsioonide rikkumist

Kaubandusstatistikat hakkab aga silma veel üks anomaalia. Mäletatavasti teatas Ukraina armee paar kuud pärast sõja puhkemist, et osa mikrokiipidest, mida nad Venemaa sõjatehnikast on leidnud, pärineb igapäevastest majapidamisseadmetest.

Kaubavahetusandmetest on samuti näha, et majapidamisseadmete eksport Euroopast Venemaa naaberriikidesse on aastaga kõvasti kasvanud. Eurostati andmetel importis Kasahstan 2022. aasta detsembris EList miljoni euro väärtuses pesumasinaid, mis on neli korda rohkem kui näiteks 2021. aasta detsembris.