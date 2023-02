Bill Gates ostis osaluse Euroopa suures õllepruulijas

Hollandi Finantsturgude Inspektsioon (AFM) avalduses öeldakse, et aktsiad osteti 17. veebruaril. Heineken Holdingule kuulub enamusosalus õllepruuljas Heineken NV.

2018. aasta ühismeediaplatvorm Redditi rubriigis «Küsi minult midagi» ütles Gates, et ta ei ole suur õllejooja. «Kui jõuan mõnele pesapallimängule, joon lahjat õlut, et minna kaasa teiste õllejoojatega. Aga palun vabandust, et pean tõelistele õllejoojatele pettumust valmistama,» kirjutas Gates toona.