Energiaagentuuri juht: Euroopa pole energiasõda Venemaaga veel võitnud

Birol ütles, et kuigi Euroopa Liit suutis pärast Venemaa gaasitarnete ärakukkumist täiemahulist energiakriisi vältida, võib järgmine talv osutuda suuremaks väljakutseks, kui ilm tuleb külmem kui tänavu.

«Venemaa mängis energiakaardile ja ta ei võitnud, kuid oleks ennatlik väita, et Euroopa on energialahingu juba võitnud,» ütles Birol Financial Timesile.

«Ma arvan, et Euroopa tegi head tööd ja [tema strateegiat] on saatnud suur edu. Kuid ülemäärane enesekindlus järgmise talve suhtes on riskantne. Ka 2023. aastal tuleb jätkata ja suurendada jõupingutusi.

Euroopa maagaasihinnad on langenud 85 protsenti pärast seda, kui hind Hollandi gaasibörsil (TTF) tõusis augustis üle 300 euro megavatt-tunni kohta. Suure hinnalanguse tuules on mitmed osapooled, näiteks tööstussektori esindajad, juba teatanud, et Moskva on energiasõja kaotanud.

Biroli sõnul pole energiakriis veel sugugi lahendatud. «Euroopa saavutused roheenergia kasutuselevõtul ja Venemaa tulude vähendamisel on head, kuid see pole püsiv lahendus. Meile tuli appi pehme ilm. Võitsime veidi aega, mis on ülioluline, kuid teha on veel palju.»

Birol on varem ka hoiatanud, et Venemaa võib kärpida ka ülejäänud 20 protsenti sõjaeelsetest gaasitarnetest, mida ta endiselt veel Ukraina ja Türgi torujuhtmete abil Euroopasse saadab, samas kui Hiina majanduse taasavamisel suureneb konkurents veeldatud maagaasi meretranspordi pärast.