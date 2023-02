Sae- ja puidutöösturid keskkonnaministrile ei halasta: «Loll ja küüniline otsus»

Kõige rohkem ärritab Nassari aga see, et sellistes poliitilistes tõmbetuultes ei saa teha investeeringuid.

Nassari sõnul on täna keeruline näha RMK raiemahtude vähendamise otsuse tegelikku mõjuulatust. «See on kindlasti laiem ega piirdu ainult saeveskitega ning seda mõju me alles näeme,» lausus ta.

Biotoodete tehase plaane veel ei mõjuta

«Ministri poliitiline otsus puudutab RMK raiemahtusid, mis moodustavad keskmiselt 35 protsenti Eesti üldraiemahust ehk kogu Eesti raiemahud vähenevad 3,5 protsendi võrra. See konkreetne vähendamine meie biotoodete tootmise arendamisplaane veel ei mõjuta, kuid signaal on siiski murettekitav,» ütles ettevõtte suhtekorraldusjuht Irina Bojenko.

«Eesti majandavate metsade juurdekasv on 13 miljoni tihumeetrit aastas, mille tasemel metsamajandamine on kestlikuim Eesti tase jaoks,» ütles Bojenko. «Riigi õigusselgus raiemahtude osas on hädavajalik, et anda nii metsasektorile tervikuna kui ka VKG-le selge arusaama, milliste raiemahtude piires tulevikus opereeritakse.»