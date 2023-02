USA rahandusminister: maailmamajanduse seis on oodatust parem

«Maailmamajandus on paremas seisus, kui paljud paar kuud tagasi ennustasid,» ütles ta enne G20 rahandusministrite kohtumist Indias.

«Sügisel olid paljud mures majanduskasvu järsu aeglustumise pärast kogu maailmas. Meie ees seisvad väljakutsed on reaalsed ja tulevik on alati ebakindel, kuid väljavaated on paranenud.»

Lisaks peatus Yelles Venemaale kehtestatud sanktsioonidel, öeldes, et sanktsioonid avaldavad Vene majandusele väga olulist mõju.

«Mina näen seda nii, et meie sanktsioonidel on Venemaale seni olnud väga oluline negatiivne mõju. Venemaal on praegu märkimisväärne eelarvedefitsiit,» ütles Yellen.

«Meie sanktsioonide ja ekspordikontrolli tõttu on sel äärmiselt raske hankida materjali, mida ta vajab oma laskemoona täiendamiseks ja näiteks 9000 sõja tõttu hävinud tanki parandamiseks,« lisas Yellen ajakirjanikele Bengalurus.

«Näeme, et see on kaasa toonud mõnede kõige pädevamate teadlaste ja ettevõtjate lahkumise Vene majandusest ning välisinvesteeringute väljavoolu. Venemaa kahandab oma osalusi oma riiklikus investeerimisfondis, nii et... hinnalagi, mille oleme kehtestanud Vene naftale, vähendab selgelt Venemaa tulusid,» ütles ta.