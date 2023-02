Kinnisvaraekspert: hinnatõusuga ei pea leppima, ostjad peaks survestama hinda langetama

Toompark ütles saates «Vikerhommik», et kinnisvarahinnad on liikumas allapoole. Hinnalangus oli eelmise aasta viimaste kuudel 5–10 protsenti. Sealjuures on oluline, et suurema osa korteritehingutest moodustasid uued korterid, mis hoiavad hinda kõrgel. Esimest korda pärast taasiseseisvumist on uute korterite tehingute osakaal kõrgem kui kasutatud kinnisvaral.

Tema hinnangul võivad kinnisvara hinnad veel aasta-paari jooksul langeda, sest hinnad peaksid minema taas vastavusse ostujõuga, nii nagu see oli aastatel 2015–2020.

Toomparki sõnul hakkasid kinnisvarahinnad varasemast kiiremini tõusma 2020. aastal, kui keskpangad asusid koroonakriisi tagajärgedega toimetulekuks raha juurde trükkima. «Kui rahapakkumine suureneb, läheb see investeerimiskaupadesse. Maailma kõige suurem investeerimiskaup on kinnisvara,» selgitas ta.

Üürihinnad enam ilmselt ei lange

Toompark ütles, et korterite üürihinnad on langenud alates eelmise aasta suvest ning tema hinnangul on need saavutanud põhja. Müügihinnad aga langevad veel, prognoosis ta.

Eesti kinnisvarahinnad on tema sõnul Rootsi ja Soome omadest veel madalamad. Näiteks kui Tallinnas saab 6000-eurose ruutmeetrihinnaga luksusliku korteri, siis Helsingis alles algavad korterite ruutmeetrihinnad 6000 eurost.