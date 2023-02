Tööandjate analüüs: millised parteid seisavad ettevõtluse majanduse hea käekäigu eest

Eesti vajab head juhtimist täna ja homme

Päris vaeslapse rollis on poliitikute plaanides aga hea juhtimiskultuur ja selle arendamine. «Eesti ühiskonna ees seisab rida suuri muutuseid nagu näiteks rohepöörde ellu viimine. See võiks Eesti majandusele olla võimalus ja konkurentsivõimet kasvatada, kuid selleks on vaja riigi poolt tarka juhtimist. Seni on seda tehtud loosungite keeles,» märkis Realo.