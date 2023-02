Asi ametlik: majanduskasv on Balti riikides seiskunud

Citadele panga ökonomisti Mārtiņš Āboliņši sõnul on lähedus sõjale Ukrainas ja kaubavahetus Venemaaga panustanud Balti riikide majanduse aeglustumisele, samas kui kõrged energiahinnad ja toormehindade tõus maailmas on aidanud kaasa inflatsioonile, mis ületas 2022. aasta lõpus 20 protsenti, mille tulemusena on sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv Balti regioonis aeglustunud kiiremini kui mujal Euroopa Liidus (EL).

SKP kasv vähenes 2022. aasta teisel poolel peaaegu 0 protsendile, märkis Āboliņš pressiteates. Siiski vältis 2022. aastal piirkond tema sõnul napilt majanduslangusesse sattumist, kuid tootmissektor on sellesse juba sisenenud. «Pandeemiajärgse nõudluse kasvu aeglustumine ja varude taastumine on toonud kaasa varude tsükli aeglustumise ning uute tööstustellimuste tegemine on Baltimaades märgatavalt vähenenud. Peamised näitajad, nagu ülemaailmsed eksporditellimused, viitavad sellele, et nõudlus töötlevas tööstuses jääb 2023. aasta esimesel poolel nõrgaks, kuid teisel poolaastal võib alata taastumine,» lisas ökonomist.