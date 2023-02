Automüüja: kasutatud autode hinnad on langema hakanud

Automüüja Topauto teatel on vaatamata endiselt pikkadele tarneaegadele kasutatud autode hinnad stabiliseerumas.

«Kuigi uute sõidukite tarneajad on endiselt pikad ning olukorra leevendust näha pole, on kasutatud autode hinnatõus läbi ning turg stabiliseerunud. Käesoleva aasta algus näitab, et kasutatud sõidukite müük võib 2023. aastal jääda eelmise aastaga võrreldes samale tasemele,» ütles Topauto müügijuht Janek Eskor.

Tema sõnul algas hindade stabiliseerumine eelmise aasta viimases kvartalis ning on kestnud ka uue aasta alguses. «Kasutatud autode turul on läinud rahulikumaks nii müügi kui ka hinna osas. Sellist tormijooksu, nagu 2021. aastal ja 2022. aasta alguses, enam ei ole. Kuna hinnad enam ei kasva, on turul hakanud taas tekkima mõistlik olukord. Hinnad ei ole enam kasvanud, vaid pigem isegi langenud,» ütles Eskor.

Automüügiportaali Auto24.ee projektijuht Priit Villip märkis, et kasutatud autode suurt hinnalangust oodata siiski ei ole, sest inflatsioon on teinud oma töö ning kasutatud sõidukite turg on endiselt aktiivne. «Kasutatud autode hinnad ei ole alates 2020. aastast oma tavapärases suurusjärgus, mis stabiilses majanduskeskkonnas allus amortisatsioonist tulenevale hinnalangusele. Sealjuures ei ole omanikuvahetuste arv Eestis olnud kunagi nii suur kui eelmisel aastal. Sõidukikuulutuste arv Auto24.ee portaalis on hetkel 26 400, võrdluseks 2019. aasta veebruaris oli see 21 400,» märkis ta.