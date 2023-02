Keskpank: Eesti inimesed on hinna- ja intressitõusudega harjumas

Pangandusturu kontsentratsioon on vähenenud ja väiksemad pangad turuosa suurendanud. Samuti toetab pankade võimalust marginaali alandada see, et valdav osa pankasid rahastab oma tegevust peamiselt nõudmiseni hoiustega, mis on hoidnud seni ressursi hinna nende jaoks väga madala.

Paljud ettevõtted ja majapidamised on keskpanga teatel jäänud ebakindla majandusväljavaate ning hindade ja intressimäärade kiire kasvu tõttu investeerimis- ja laenuotsustes äraootavale seisukohale. Seetõttu aeglustus varasem kiire laenukasv 2022. aasta lõpus. Ehkki laenuvõtmise võime on kulude kasvu tõttu mõnevõrra kannatada saanud, on see siiski üsna hea. Ettevõtete müügitulu ja kasum on kasvanud ning varem kogutud puhvrid on hoiuste ja omakapitali näol märkimisväärsed. Samuti on inimeste ostujõudu ja laenuvõtmist enim mõjutav tegur endiselt soodne – inimestel on töökoht ehk tööpuudus on väike.