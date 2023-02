Karm prognoos: euribor kerkib paari kuu pärast väga kõrgele

Financial Times kirjutab, et turul tegutsevad finantseksperdid ootavad Euroopas intressimäärade korralikku tõusu.

Peale veebruarikuu alguse Euroopa keskpanga otsust kerkis pankade hoiustelt makstav baasintress 2,5 protsendi juurde, 6 kuu euribor on aga paisunud 3,2 protsendi peale.

Kuid see ei ole veel kõik: septembriks ennustavad finantseksperdid briti maineka majanduslehe andmetel keskpanga hoiusemääraks 3,75 protsenti ehk tänase tasemega võrreldes 50 protsenti kallimat taset.

Financial Times märkis, et see oleks ajaloo kõrgeim tase, viimati nähti sarnaseid numbreid 2001. aastal, mil kasutusele tuli euro ning Euroopa Keskpank püüdis rahale väärtust juurde anda.