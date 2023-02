Kas sul on kodus vanarauda? Türgi maavärin ähvardab tõsta metalli hinda

«Katastroofilised maavärinad paiskasid senise impordi- ja ekspordikaubanduse segamini. Türgi terasetööstus on halvatud, kuid juba nüüd on vanametalli import järsult kasvanud. Türgi valitsus on teatanud, et järgmise kolme kuni nelja kuu jooksul on maavärinast mõjutatud piirkondade ülesehitamiseks vaja vähemalt neli miljonit tonni armatuuri. Türgis on kokku kukkunud tuhandeid ja tuhandeid kortermaju, mis tuleb kõik uuesti üles ehitada. Selleks on tarvis tohutul hulgal terast – armatuuri, talasid ja muid terastooteid. Arvestades Türgi nõudlust järgmise paari aasta jooksul, on ilmne, et terase hinnad tõusevad,» nentis Kuusakoski juhatuse liige.