44 miljoni eurone elektriarve: Estonian Cell peatab tehase töö

Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe teatas, et nad on töötajaid informeerinud vajadusest tehase töö peatada 22. veebruarist. «Seisak on tingitud eeskätt energiakandjate hinnatõusuga seotud kõrgest omahinnast, millisega on tihedas rahvusvahelise konkurentsis keeruline toodangut müüa. Esialgu oleme kavatsenud tehase uuesti käivitada 6. märtsist,» ütles Lahe. Esmakordselt seiskas Estonian Cell tehase töö kaheks nädalaks 2022. aasta lõpus.