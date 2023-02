GRAAFIKUD ⟩ Krediidiasutustest haihtus 52 000 laenuklienti

2022. aasta lõpus oli Eestis 21 hoiu-laenuühistut. Nende arv kahanes aastaga nelja võrra. Hoiu-laenuühistutel oli detsembri lõpu seisuga 13 596 liiget. Kuigi aasta jooksul vähenes hoiu-laenuühistute liikmete arv 675 võrra, siis viimase kümne aastaga on liikmete arv rohkem kui kolmekordistunud. Pisut rohkem kui pooltel hoiu-laenuühistute liikmetel on ühistutes kas nõudmiseni või tähtajaline hoius. Laenu on võtnud ligi 14 protsenti liikmetest.