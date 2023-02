Lugeja küsib: kas tööandja võib puhkusejäägi kasutamist piirata?

Mul on tekkinud tööandja juures märkimisväärne puhkuse ülejääk. Nüüd teavitas tööandja, et ei luba töötajatel puhkusejääki kasutada rohkem kui ühe nädala jagu aastas. Seega koos põhipuhkusega saab puhata 35 päeva aastas. Kas see on seadusega kooskõlas, küsis Postimehe lugeja.