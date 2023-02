GRAAFIK ⟩ Investeeringud riskikapitalifondidesse kukkusid kokku

Riskikapitaliinvesteeringuid jälgiva ettevõtte Preqin Ltd. andmetel investeeriti eelmise aasta viimases kvartalis riskikapialifondidesse 20,6 miljardit dollarit, mis on 65 protsenti vähem kui aasta varem ning madalaim tase alates 2013. aasta neljandast kvartalist.

Investorid investeerisid viimases kvartalis 226 riskikapitalifondi, mis on väikseim fondide arv alates 2012. aasta neljandast kvartalist ja mis on tugevas kontrastis 2021. aasta kolme viimase kuuga, mil raha voolas koguni 620 riskikapitalifondi.

Suurema osa viimasest kümnendist paigutasid investorid (muu hulgas pensionifondid, ülikoolide rahastud ja jõukad perekonnad) raha riskikapitalifondidesse, eeldades, et nende investeeringute tootlused ületavad teiste varaklasside tootlusi. Nullilähedase intressitasemega keskkonnas kasvasid riskikapitalifondid pretsedenditult suureks.

Nüüd on riskikapitalistide investeeringud idufirmadesse aeglustunud, sest iduettevõtete börsileminekud on kokku kuvanud, iduettevõtete väärtused kahanenud ja börsile läinud iduettevõtete aktsiate hinnad kukkunud. Põhjusteks on ka kerkivad intressimäärad ja kiirenenud inflatsioon.