Kõrged kinnisvarahinnad on peletanud ostjad Tallinnast välja

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul on koduotsijate harjumused muutunud ja praegu ollakse valiku ees, kas riskida aina suurenevate laenumaksetega või teha mõningad järeleandmised ning kolida linnast välja. «Näeme, et ka portaali otsingumootoris on piirkonna valik aina tihedamini Tallinna pealt Harjumaa peale laiendatud ja sagemini avatakse just Tallinnast väljaspool asuva kinnisvara kuulutusi,» lisas ta.