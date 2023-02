S & P: Valitsuse eelarve- ja majanduspoliitika toetavad Eesti krediidivõimekust

Töötuse määr tõuseb agentuuri hinnangul sel aastal üle 8 protsendi, see on tingitud töökohtade vähenemisest tööstuses ja sellest, et statistikasse jõuavad Ukraina sõjapõgenike andmed. Samal ajal kasvavad edasi palgad, kuid S&P leiab, et see pole seni mõjunud halvasti Eesti majanduse konkurentsivõimele.