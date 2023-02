Maagaasi hind on langenud lähiajaloo madalaimale tasemele

Nädala keskmine gaasihind oli 52 eurot megavatt-tunnist, mida on 2,8 eurot megavatt-tunnist rohkem võrreldes eelmise nädalaga. Hind kõikus madala nõudluse tõttu 17 kuu madalaimal tasemel, ehk 50-eurose megavatt-tunni hinna lähedal. Lisaks on Euroopa Liidu gaasihoidlate tase praeguse perioodi kõrgeimal tasemel, 64 protsendi juures. Turu kindlustunnet tarnete osas suurendas Milleri sõnul Norra Trolli gaasimaardla naasmine turule pärast planeerimata seisakut.

«Maagaasi turuhind langes möödunud reedel esimest korda pärast 2021. aasta augustit alla 50 euro megavatt-tunni eest. Ees on terendamas aga veelgi olulisem tähis. Kui Euroopa gaasihind arvutada ümber naftabarrelitesse, maksis gaas reedel 88 dollarit, Brenti naftahind oli aga 83 dollarit. Viimati oli gaas naftast odavam 2021. aasta juulis, kuid peagi võime seda taas näha. Hindade langemine on järjekordne märk energiakriisi leevendumisest Euroopas, kuid sunnib siiski meelde tuletama hiljutisi hinnašokke. Kuigi hiljutises võrdluses on gaasi hind praegu pigem odav, on see siiski kaks korda kõrgem kui viimase viie aasta keskmine. Ühtlasi ärgitab see energiatootjaid taas valima maagaasi kriisi leevendamiseks olulisele kohale tõusnud kivisöe asemel,» selgitas ekspert.