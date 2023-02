Kas sina teenid piisavalt? Eestis äraelamiseks on vaja just nii suurt summat

Peaaegu poolte töötajate sõnul on nende toimetulek aastaga kehvemaks muutunud.

«Kui eelnevad kaheksa aastat paranes töötasuga toimetulek aasta-aastalt, siis see trend on praeguseks muutunud – vähenenud on hästi ja väga hästi toimetulevate töötajate osatähtsus ning suurenenud kehvasti hakkama saavate hulk,» tõi 2022. aasta hilissügisel toimunud uuringu tulemustest esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.