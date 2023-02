IMFi Euroopa juht valimislubadustest: ootus, et valitsus alati aitab, on oht, millega poliitikud peavad võitlema

Miks IMF tõstis euroala majanduskasvu prognoosi?

Üleilmselt aeglustuv majanduskasv jõuab sel aastal põhja ja kiireneb 2024. aastal. Euroalal on võrreldes 2022. aastaga järsk majanduskasvu aeglustumine 3,5 protsendilt 0,7 protsendile. Järgmisel aastal majanduskasv kiireneb. See peegeldab Venemaa sõda Ukrainas ja maailmamajanduse mõju.

Positiivne on see, et talv pole olnud nii külm, kui kardeti. Maagaasi hind on oodatust odavam. Me pole näinud gaasi tarnekatkestusi, mis oleksid võinud juhtuda.

Ka eelarvepoliitika on olnud mõnevõrra oodatust toetavam. Seetõttu on see 0,7 protsenti majanduskasvu euroalale meie varasema prognoosiga võrreldes tegelikult majanduskasvu kiirenemine. 2022. aasta oli meie oodatust tugevam. Üleilmselt näeme samasugust pilti. Näeme kiiremat majanduskasvu USAs ja Hiina avanemist koroonapiirangutest.