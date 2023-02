Mis toimub telefoni teises otsas, kui saate kõne müügimehelt?

Telefonimüüjate töö kohta levivad müüdid, et inimesed ei soovi nendega rääkida ja paljud inimesed ei taha seda tööd teha. Müügikõnesid kuulates selgus, müüdid peavad paika vaid osaliselt. Kuid telefonimüüjate töö on raske ja äraütlevaid vastuseid on päeva jooksul sageli paarsada.