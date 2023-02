Lugeja küsib: kas töösuhe lõpeb, kui välismaalasest töötaja jääb ajutise kaitse pikendamisega hiljaks?

Selleks, et sõjapõgenik saaks asuda Eestis tööle, on olemas mitu võimalust:

Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab teha Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses .. Ajutise kaitse elamisloa pikendamise taotluse saab esitada iseteeninduskeskkonnas mitte varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu. Soovitatav on esitada pikendamise taotlus mitte hiljem kui üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu. Juhul, kui ajutise kaitse elamisluba on juba kehtetuks muutunud, siis saab ajutise kaitse pikendamise taotlust esitada vaid Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses.

Kui sõjapõgenik jääb ajutise kaitse pikendamisega hiljaks, siis temale laieneb seadusest tulenev õigus Eestis töötada ja ta võib tööle asuda ilma, et tööandjal tuleks taotleda lühiajalise töötamise registreerimist. Töötamise tingimuseks on aga palgakriteerium, mis on vähemalt 0,8 kordne selle tegevusala Eesti aasta keskmisest palgast.