Tartu soovib Helsingi lennuliini doteerima hakata

Tartu lennujaam rekonstrueeriti 2008. aastal, pärast mida on Tartust erinevate firmade poolt periooditi väljunud otseliinid Riiga, Stockholmi, Helsingisse ning Tallinnasse. Viimane käitaja Finnair lõpetas teenuse osutamise mullu oktoobris, selgub pöördumisest. Linnavalitsuse sõnul näitavad andmed, et kuigi Tartust lendamise võimalus on pakkunud huvi mitmetele lennuettevõtetele, kuid teenuse pakkumise kasumlikkus on olnud piiripealne.

Analüüsides erinevaid võimalusi on Tartu linnavalitsuse hinnangul põhjendatud määratleda Tartust lendamine üldhuviteenusena ja kehtestada linna jaoks sobivaima rahvusvahelise lennuliini avaliku teenindamise kohustus ning anda lennuettevõtjale abi.

Kui konkreetse lennuliini käitamine on määratletud üldhuviteenusena, makstakse hüvitist tingimustel, mis vastavad Euroopa Kohtu Altmarki otsuse tingimustele, mille alusel ei ole tegemist riigiabiga. Linnavalitsuse andmetel on mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid sellist võimalust ka kasutanud ning kehtestanud paljude lennuliinide suhtes avaliku teenindamise kohustuse. Eestis seni selline kogemus ja praktika aga puudub.

Tartu on tellinud ka lennujaama rahvusvahelise otseühenduse majandusuuringu, eesmärgiga selgitada välja, kas otselennuteenus on rahaliselt jätkusuutlik ja milline on selle sotsiaal-majanduslik mõju. Uuringu tulemused toetavad linna sõnul nende seisukohti ja kinnitavad rahvusvahelise lennuühenduse vajadust.

Sellest johtuvalt on Tartu ette valmistamas avaliku teenindamise kohustuse kehtestamise kavandit, mis tuleb edastada Euroopa Komisjonile, teistele asjaomastele liikmesriikidele, lennujaamadele ja lennuettevõtjatele. Linn on ette valmistamas ka hankedokumenti avaliku teenindamise kohustuse tingimustele vastava lennuühenduse tellimiseks.

Enne vastavate sammude astumist soovib linnavalitsus aga ühtlustada seisukohti küsimuses, kes on Eesti siseriikliku õiguse kohaselt pädev kehtestama rahvusvahelise lennuliini osas avaliku teenindamise kohustust. Kuna rahvusvaheline lennuliin on Tartu linna majandusliku ja sotsiaalse arengu seisukohast ülioluline, on avaliku teenindamise kohustuse kehtestamine käsitletav kohaliku elu küsimusena, mille otsustamist ja korraldamist kohaliku omavalitsuse poolt toetab linnavalitsuse sõnul ka põhiseadus.