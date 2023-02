Eestis maksti aastaid euroala üht madalaimat intressi

Enamus eluasemelaenusid on muutuva intressimääraga kõikides Balti riikides ja Soomes. Rootsis on väljastatud eluasemelaenudest muutuva intressimääraga ligi kolmveerand.

Samas on palju riike, kus fikseeritakse intressimäärad vähemalt osaks laenuperioodiks. Euroalal keskmiselt, sealhulgas Saksamaal ja Prantsusmaal, on suurem enamus eluasemelaenudest fikseeritud intressimääraga. Vähemalt mõneks aastaks on eluasemelaenude intressid fikseeritud ka USA-s ja Suurbritannias. Intressimäärade fikseerimisega eelistavad elanikud oma eluasemelaenu teenindamise kuludes stabiilsust, isegi kui mõnikord tuleb maksta kõrgemat intressi kui hetkel turuintressimäärad lubaksid.

«Kuna euroala inflatsioon on aeglustumas ja majandus nõrgeneb sel aastal, hakkab Euroopa Keskpank järgmisel aastal tõenäoliselt oma intressimäärasid langetama, mis toob kaasa ka Euribori languse,» märkis Mertsina. «See muudab intressimäärade fikseerimise vähem atraktiivsemaks, kuna intressimäärasid fikseerivad elanikud maksaksid siis võib-olla mitu aastat turust kõrgemaid intresse. Muidugi on olemas võimalus, et oodatust kiirema inflatsiooni või selle kiirenemise korral turuintressimäärade tase tõuseb ja võib püsida kauem kõrgemal, kuid see on praegu pigem riskistsenaarium.»