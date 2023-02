Euroopa kalleimat elektriautot tabas ootamatu häda

Saksamaa majandusleht Handelsblatt kirjutab Porschet tabanud hädast: ostjateni on toimetatud luksusauto täiselektrilise mudeli esimesed masinad. Taycani-nimeline mudel on Porsche jaoks esimene täiselektriline masin, mistõttu pani firma tema peale suuri lootuseid.

Kuid nüüd selgus, et masin ei ole nii hea kui loodeti: nimelt selgus, et külma ilmaga autosse istuda ei tasu, sest soojendus ei tööta. Handelsblatt viitas ühele Norrast pärit Porsche-ostjale, kes kirjeldas elektiautot kui «talvel täiesti kasutut».

Klientide pahameel seisneb osalt ka auto hinnas: Taycani hind algab 88 400 eurost. Lehe andmetel on soojaprobleemiga kimpus 800 Porsche mudelit ning 200 Audi margi autot.

Probleeme tekitab asjaolu, et vajalikke varuosi pole praegu lihtne leida.

Eestis saab elektriauto ostmise eest toetust

Keskkonnainvesteeringute keskus jagab inimestele ja ettevõtetele toetusraha nullheitega autode ostmiseks.

Toetus on 4000 eurot elektriautole ja kuni 50% (aga mitte rohkem kui 1000 eurot) kastiratta hinnast. Sealjuures tuleb tähele panna, et eraisikutele mõeldud 5000- eurosest toetussummast läheb maha tulumaks, seega on ka neile toetuse summa 4000 eurot.

Liisingu abil soetatud auto toetus makstakse otse liisingfirmale. Liisingu esmane sissemakse peab olema minimaalselt 4000 eurot ja lepingu kestvus vähemalt 4 aastat.

Toetust saavad kõige enam 60 000 eurot + KM maksva M1 kategooria ja kõige enam 80 000 eurot maksva N1 kategooria sõiduki ostjad. Vesinikuautodele hinnapiiri pole.