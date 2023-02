OTSEPILT ⟩ Pangategelased arutlevad riigikogulastega suurtest kasumitest

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri (KE) sõnul on intressimäärade kiire kasv paisutanud pankade kasumid väga suureks ning suures osas pärineb see raha Eesti inimeste ja ettevõtete taskust. Eelmisel aastal teenisid Eestis tegutsevad pangad keskpanga andmetel 566 miljonit eurot kasumit, mida on pea 20 protsenti rohkem kui aasta varem.