Meta toob turule Facebooki ja Instagrami tasulise teenuse

Odavam variant kuumaksuga 11,99 dollarit võimaldab veebi juurdepääsu, kallim variant 14,99 dollarilise kuumaksuga on mõeldud Apple iOS-i operatsioonisüsteemi ja Androidi puhul.

Postituse kohaselt võetakse Meta Verified sel nädalal kasutusele Austraalias ja Uus-Meremaal. Meta tulusid on vähendanud Apple'i 2021. aastal tehtud privaatsusmuudatused, mis piirasid tema võimet jälgida kasutajate Interneti-tegevust, mis on sihitud reklaamide peamine andmeallikas. Meta ütles eelmise aasta veebruaris, et Apple'i muudatus läheb talle maksma rohkem kui 10 miljardit dollarit saamata jäänud reklaamitulu 2022. aastal, mis moodustas umbes kaheksa protsenti 2021. aasta kogutulust.