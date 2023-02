500-euroste üürikorterite järele on Tallinnas endiselt suur nõudlus

«Soodsamate korterite hinnad ei ole kuigi palju muutunud ja heas korras korter ükskõik millises linnaosas on endiselt objekt, kuhu uue üürniku kergelt leiab. Näiteks 400–500 euro hinnavahemikku jäävad kahetoalised korterid lähevad endiselt nagu soojad saiad,» märkis Ränk.

Odavamate korterite nõudlust on tema selgitusel võimendanud üldine suur elukalliduse tõus. «Inimesed soovivad oma püsikulusid kontrolli all hoida ja üürikorter puhul on paljudel olnud ühe otsusega võimalik säästa paarsada eurot,» tõi ta välja.