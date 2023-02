Uusi elektriautosid jaksavad liisida vaid firmad

«Elektriautode liisimine on SEB-s alates 2020. aastast jõudsalt kasvanud ning nii rahalises väärtuses kui ka autode arvu poolest on viimaste aastate kasv olnud mitmekordne. Eriti eraisikute seas tõusis huvi kasutatud elektriautode vastu, mis omakorda näitab järelturu tugevnemist. Samuti on hea meel, et ettevõtted on suuremad elektriautode ostjad, olles oma roheliste otsustega suunanäitajad ja eeskujud ka tavatarbijale,» ütles SEB Liisingu juht Rein Karofeld.