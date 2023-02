Suur osa eestimaalastest on kokku puutunud petukatsetega

Vastanud Eesti inimestest märkis kokku 41 protsenti, et nad on saanud petturitelt meili või sõnumi, 35 protsenti märkis, et on saanud petturilt telefonikõne. 8 protsenti vastanutest on saanud üleskutse installida telefoni või arvutisse kahtlast tarkvara, 6 protsendi hinnangul on petturid lähenenud neile otse tänaval ning 3 protsenti märkis, et neid on suunatud võltskodulehele, teatas pank.

«29 protsenti vastanutest ütles, et nemad ei ole üldse finantspetturitega kokku puutunud ning 3 protsenti ei osanud arvata, kas nad on petturitega kokku puutunud või mitte,» lisas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

«On muidugi vägagi tõenäoline, et tegelikult on ka nende 29 protsendi seas arvestatav hulk inimesi, kes on küll petmiskatsetega kokku puutunud, aga nad ei ole lihtsalt sellest aru saanud," nentis Hakiainen. "Üldjuhul on finantspettuste osas kõige haavatavamad just vanemad inimesed ja ka küsitlusest on näha, et kõige rohkem oli 60–74-aastaste vanusegrupis neid, kes arvasid, et nad pole pettustega kokku puutunud,» tõi ta välja.

Citadele küsitlusest tuli lisaks välja, et nii petukirjade kui ka petukõnede osas hindasid mehed naistest 10 protsendi võrra rohkem, et nad on selliste pettustega kokku puutunud.