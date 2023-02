Tippjuht: poliitikutele on kriis nagu happy hour

Eestil on vundament majanduse kasvatamiseks

Konkurentsivõimega on hästi tehnoloogiaettevõtete juures. »Viimased 15 aastat olen saanud rääkida, et Eesti idufirmadel pole kunagi nii hästi läinud kui praegu. Nii ka täna. Aastaks 2030 on kolmandik Eesti majandusest tehnoloogiafirmade eksport,« kommenteeris Plural platvormi kaasasutaja ja investeerimisfondi Taavet+Sten kaasasutaja Sten Tamkivi. Tema sõnul on Eestil olemas vundament selleks, et järgmise 15 aasta jooksul majandust kordades kasvatada.