WSJ: Hiina droonid aitavad Venemaad Ukraina sõjas

Lääne tolliametnike andmetel näivad aga mõned Venemaa edasimüüjad saavat droone ka otse Hiina droonitootja DJI käest, kuigi ettevõte on ametlikult Venemaal ja Ukrainal droonide müümise lõpetanud. Samas on DIJ möönnud, et täielikult ei saa nad oma mehitamata õhusõidukite jõudmist sõtta peatada.