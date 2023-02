Mis majanduskriis? Luksusbrändid elavad hiilgeaegu

Ka Šveitsi panganduskontsern UBSi analüütikud ütlevad, et 2023. kujuneb Hiina tarbijate aastaks, märkides, et pandeemiapiirangud vähendasid Hiina tarbijate osakaalu ülemaailmsetes luksuskulutustes eelmisel aastal 17 protsendini, võrreldes 33 protsendiga enne pandeemiat.

LVMH finantsdirektor Jean-Jacques Guiony ütles ajakirjanikele, et ei oota siiski Hiina tarbijate kiiret Euroopasse naasmist. Küll keskendutakse aga sellele, et teenindada Hiina tarbijat nende oma kodumaal.

Ka varahaldur Arnaud Cadart kirjeldas Hiina turgu kui plahvatusvalmis vulkaani. «Hiinlastel on kogunenud uskumatult palju sääste ja see reserv on luksuskaupu soetada sooviva klassi käes,» hindas ta, lisades, et Hiina luksusturg võib sel aastal hüpata 30 protsenti.