Reisikorraldaja: nõudlus on kasvutrendis

Eelmisel aastal eelistasid reisijad nii pandeemia kui ka Ukraina sõja mõjul enamjaolt viimase hetke reise. «Nüüd, 2023. aasta alguses, planeerib rohkem inimesi oma reise ette. See on muidugi positiivne nii meile, reisiagentidele kui ka reisijatele endile – meile annab see võimaluse planeerida ette täpne lennuprogramm, tuua turule uusi sihtkohti. Reisijatele annab see võimaluse saada paremaid pakkumisi ning laiema valiku hotelle ja teenuseid,» lisas Saikovskaja.