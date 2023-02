Lugeja küsib: mis alusel nõuavad elektrimüüjad tarbijalt kuutasu?

Eesti Energia teatel võiks ka kuutasu võtmata jätta, kuid see tähendaks, et selle võrra kasvaks jällegi müüja marginaal, mida tarbija maksab iga tarbitud kilovatt-tunni pealt. «Kas elektrimüüjad katavad tekkinud muid kulusid kuutasu, marginaali või mõlemaga, on igaühe enda äriline otsus. On elektrimüüjaid, kelle pakutavas hinnas ei sisaldu marginaali, kuid selle võrra on kõrgem kuutasu. Tulenevalt kliendi elektritarbimisest võib selline lahendus tema jaoks aga kulukam olla,» selgitas Kasparov.