The Telegraph: Putin on kaotamas energiasõda Euroopaga

Suured gaasivarud on viinud sügavasse langusesse maagaasi hinna, mis on kukkunud viimase 17 kuu madalaimale tasemel. Hollandi gaasibörsil TTF on hinnad langenud alla 50 euro megavatt-tunni eest, kuna Eurpoopa on harjunud elama ilma Venemaa energiata, kirjutab The Telegraph.