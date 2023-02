Kaua veel? USA suurpangad kergitasid veelgi intressitõusude prognoosi

USA tootjahinnad tegid jaanuaris seitsme kuu suurima hüppe, samas kui tööministeeriumi aruanne näitas, et eelmisel nädalal langes ootamatult palju töötushüvitist taotlevate ameeriklaste arv.

«Tugeva kasvu ja inflatsiooniuudiste valguses lisame oma Föderaalreservi prognoosile juuniks 25 baaspunkti suuruse intressimäärade tõstmise, et tippintressimäär jõuaks 5,25-5,5 protsendini,» kirjutasid Goldman Sachsi ökonomistid.

Ka Bank of America eeldab nüüd Föderaalreservilt juunis 25-baaspunktilist tõusu, mis tõstaks intressmäärad nende prognoosi järgi samuti vahemikku 5,25–5,5 protsenti. «Taastõusev inflatsioon ja tugev tööhõive kasv tähendavad, et vaid kaks intressimäärade tõusu on muutunud meie maitsele liiga ühepoolseks nägemuseks,» kirjutas USA suurpank klientidele.