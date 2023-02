Macron tekitas Prantsusmaa energiafirmale aegade suurima kahjumi

EDFi kahjum on Prantsusmaa ettevõtete ajaloos suuruselt kolmas tulemus ja viimase 20 aasta kõige negatiivsem näitaja. Seejuures on EDFi võlakoormus kasvanud 64,5 miljardi euroni.

EDFi rekordkahjum on otseselt ajendatud Prantsusmaa president Emmanuel Macroni valitsuse kehtestatud elektrihinna «kaitsekilbist», mis lubas EDFil tõsta hindu mullu vaid kuni 4 protsenti. Kuigi see meede aitas hoida Prantsusmaal inflatsiooni madalamal kui teistes Euroopa riikides, pidi EDF müüma seetõttu elektrit Prantsusmaa tarbijatele kahjumiga. Seejuures kuulub EDFile umbes 80 protsenti Prantsusmaa elektriturust.

ARENHi nime all tuntud süsteem töötati Euroopa Liidus välja 2010. aastal, et vältida EDFi kerkimist monopoolseks pakkujaks. See tähendab, et ka olukorras kus börsihind on 1000 eurot megavati eest, peab EDF müüma elektrit reguleeritud hinnaga.