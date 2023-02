Tartus häkitakse Ukrainale kaitselahendusi

«Garage48 Defence for Ukraine» makeathon toimub 17.–19. veebruarini Tartus ning kohal on 130 osalejat 17 eri riigist, kelle hulgas on kaitsevaldkonna eksperdid, arendajad, disainerid, programmeerijad, riistvaraspetsialistid ja insenerid, meeskonnajuhid ja ettevõtjad ning kelle eesmärgiks on nädalavahetuse jooksul reaalsete prototüüpideni jõuda.