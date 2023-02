Katari šeigid sepitsevad Manchester Unitedi ülevõttu

Aktsiahind kahekordistus

Katari šeigid on teinud Manchester Unitedi praegustele omanikele, perekond Glazeritele, pakkumise klubi 100-protsendiliseks omandamiseks. Ülevõtupakkumine on võlavaba ja seda on plaan rahastada šeik Jassimi asutatud sihtasutuse vahendite kaudu.

«Pakkumises on kavas taastada klubi endine hiilgus nii väljakul kui ka väljaspool seda ning ennekõike püütakse asetada fännid taas Manchester Unitedi jalgpalliklubi keskmesse,» seisis šeik Jassimi esindaja pressiesindaja avalduses.

«Pakkumine on täiesti võlavaba ja see tehakse šeik Jassimi nine two fondi kaudu, mis kavatseb investeerida jalgpallimeeskondadesse, treeningkeskusesse, staadionisse, infrastruktuuri, fännikogemustesse ja kogukondadesse,» lisati avalduses.

Katar on viimase kahe aastakümne jooksul investeerinud sporti miljardeid dollareid, et parandada oma mainet ja tuntust ülemaailmsel areenil. Eelmisel aastal võõrustas riik ka araabia maailma esimesi jalgpalli maailmameistrivõistlusi.

2011. aastal omandas riigi kontrolli all olev fond Qatar Sports Investments (QSI) Prantsusmaa klubi Paris Saint-Germaini.

Kuigi levinud on spekulatsioonid, et QSI või QIA võivad samuti olla huvitatud Manchester Unitedi ostmisest, oleks see keeruline Euroopa jalgpalli juhtorgani UEFA reeglite tõttu, mis takistavad samadel omanikel kaht tipptasemel konkureerivat jalgpalliklubi omada.

Manchester Unitedi siseasjadega kursis olev inimene ütles FT-le, et ükski Katari valitsusega seotud üksus, sealhulgas QIA ja QSI, ei ole Unitedi eest pakkumist esitanud.