Eesti Gaas võttis sihikule suure Poola turu

Tema hinnangul on müügikasvu väljavaated soodsad. «Tarnehirm on gaasi turuhinnast taandumas ja gaas naaseb konkurentsi, juba praegu on mitmed kliendid taas üle läinud gaasile, lähiajal gaasi kasutus meie piirkonnas kasvab veelgi. Eesti Gaasi kontserni eesmärk on järgneva kolme-nelja aastaga taas mahte kahekordistada ja jõuda aastas 20 teravatt-tunni müügini,» märkis ettevõtte juht.