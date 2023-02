Maksuamet tõmbas Ida-Virumaa tööandjad liistule: palka tuleb maksta seaduslikult

«MTA hinnangul on ümbrikupalgast tekkiv maksukahju umbes 99,8 miljonit eurot ning sellest suure osa, 84 protsenti, moodustab osaliselt makstav ümbrikupalk – enamasti tähendab see, et ametlikult maksab ettevõte töötajale tasu näiteks miinimumpalga ulatuses, ülejäänu aga niiöelda mustalt. See ongi üks põhjuseid, mis viib ettevõtte töötajate töötasu Eesti keskmisega võrreldes alla ning jätab töötajad osaliselt või täielikult sotsiaalsetest tagatistest ilma,» ütles ameti ümbrikupalga valdkonnajuht Marc Mälter pressiteates.