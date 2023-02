Riik panustab innovatsiooni ja juhtimisvõimekusse ligi 114 miljonit

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan kinnitas riigi tegevused ja rahastamise tingimused, mille alusel edendatakse ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkust, rahvusvahelistumist ning innovatsiooni toetavaid hankeid aastatel 2023-2029 Euroopa Liidu struktuurivahenditest kokku 113,5 miljoni euroga. Tegevusi viib ellu EAS-i ja Kredexi ühendasutus koostöös erasektori partneritega.

«Lisandväärtuse ja innovaatilisuse kasvatamiseks on igal ettevõttel spetsiifilised vajadused. EAS-i ja Kredexi ühendasutus töötab struktuurivahendite toel välja terve rea teenuseid, mis aitavad ettevõtetel lahendada muresid või anda arengule hoogu juurde. Eriti oluline on pakkuda mitmekülgset võimekuse tõstmise tuge just tööstusettevõtetele, sest tark tööstus on majanduse hea käekäigu aluseks,» selgitas minister Kristjan Järvan.

Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoja juhi ja ettevõtja Ivo Suursoo sõnul on EAS läbi aastate olnud hea partner Eesti ettevõtluse arendamisel. «Soovitan ettevõtjatel külastada EASi kodulehte, et leida just enda ettevõtte edendamiseks parimad teenused. Ettevõtjad võiksid erilist tähelepanu pöörata innovatsiooni ja digitaliseerimise edendamisesse, vähem oluline ei ole ka küberturvalisuse edendamine,» märkis Suursoo.

EAS-i ja KredExi ühendasutuse juhi Lauri Lugna sõnul on järgmistel aastatel fookus digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisel. «Me oleme jõudnud oma majanduse arengus sinna, et kui seni võisime hoogsalt areneda olemasolevate tehnoloogiate kasutusele võtmisega ja allhanke pakkumisega, siis nüüd peame lükkama sisse järgmise käigu. See tähendab ise tehnoloogiate ning keerulisemate toodete ja teenuste loomist,» ütles Lugna.