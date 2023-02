GRAAFIKUD ⟩ Piimatoodete hinnad langevad alles siis, kui kaup halvaks minema hakkab

Toorpiima kokkuostuhind on sügiseselt 60 sendilt allapoole tulnud ja mõned piimatööstused maksavad praegu tootjatele 40 senti liitri eest. Valio tegevjuht Maido Solovjov on öelnud, et eksporditud või ja juustu hinnad on kukkunud. Põhjuseks nimetas ta nii ületootmist kui ka tarbija suutmatust hinnale järele tulla.

«Kui toote kaubagruppi tabab üle kümneprotsendiline hinnatõus, on mahu langus paratamatu,» ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson. Seetõttu on piima läbimüük Selverites pea kümnendiku võrra vähenenud. Tetrapakis joogipiima müük püsib kõige paremini, kuid kilepiima läbimüük on kümme protsenti kahanenud. Kõige rohkem on aga hinnatõus mõjutanud 3,5-protsendist piima, mille müük on langenud 15–20 protsenti. Soodushinnaga piimatoodete ostmine on seevastu suurenenud 1,5 korda ja piimariiulis on sageli tühjus kollaste siltide kohal.