VKG: riik seab elektrivõrgu arendustoetustega tarbijad ebavõrdsusesse

VKG teatel tingib see olukorra, kus kaudselt maksab eraettevõtte võrguinvesteeringud kinni tarbija.

«Oleme korduvalt uurinud ministeeriumitelt ja asutustelt, et millised on võimalused kaasata elektrivõrgu arendamisse ja töökindluse tagamisse lisaks ettevõtte enda vahenditele ka investeeringute toetusi. Viimati kohtusime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) esindajatega jaanuari lõpus ja üsna selge tagasiside oli, et selliseid toetusi ei ole. Samas teame, et põhivõrguettevõtja on toetusi saanud,» märkis VKG Elektrivõrgud OÜ juhatuse liige Ivo Järvala ministeeriumile saadetud kirjas.

Järvala viitas ka möödunud nädalal riigi ja Elektrilevi vahelisele kokkuleppele, mille kohaselt saab ettevõte Saaremaa ja Hiiumaa elektrivõrkude tugevdamiseks 50 miljonit eurot toetust riigi ja Euroopa Liidu vahenditest.

VKG Elektrivõrkude juhatuse liikme sõnul tekitab selline olukord küsimusi ja paneb ebavõrdsesse olukorda ka elektritarbijad, kuna eraettevõtete omavahenditest tehtavad võrguinvesteeringud jäävad kõrgemate võrgutasude näol tarbija kanda.

«Väidetavalt oli see riigi kui omaniku toetus ettevõttele. Selgelt tekitab selline olukord küsimusi riigi enda osalusega ettevõtete eelistamises teiste sama valdkonna ettevõtete ees. Olemasoleva info ja saadud tagasiside põhjal võib täheldada turuosaliste ebavõrdset kohtlemist,» sõnas Järvala ja lisas, et riik peaks toetuste jagamise poliitika kujundamisel arvesse võtma ka piirkondlikke eripärasid.

«Tasub märkida, et sotsiaalmajanduslikust aspektist ja rohepöörde vaatest on just VKG Elektrivõrkude võrgupiirkond see, kus ümberkorraldamiseks on vaja suhteliselt suuremahulisi investeeringuid ning kõiki neid läbi võrgutasude kohaliku kogukonna kanda jätta on liialt koormav ning piirkonna konkurentsivõimet ja atraktiivsust ettevõtluse arenguks veelgi vähendav,» tõdes Ida-Virumaal võrguteenust pakkuva ettevõtte juht.