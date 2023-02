Enam kui pooled Eesti elumajad vajavad renoveerimist

MKM-i ehituse asekantsleri Ivo Jaanisoo teatel on ligemale 20 protsenti meie eluruumidest peagi kasutuskõlbmatud. Need asuvad maapiirkondades, näiteks endiste kolhoosikülade läheduses.

Majades võivad koguneda kriminaalid

«Sellised kummituslikud kvartalid on tegelikult ohuks ka Eesti julgeolekule. Tegemist on ju väga ihaldusväärse paigaga kriminaalse ja illegaalse tegevuse koondumiseks,» rääkis Jaanisoo.

Jaanisoo tõdes, et viimase paarikümne aasta jooksul on elamumajanduse olukord siiski üsna palju paranenud. «Oleme jõudnud 1400 korda tehtud kortermajani. Tublisti on renoveeritud ka üksikuid elamuid ja ärihooneid ning palju ollakse tehtud majade sisekliima parandamiseks,» rääkis ta.