Suurettevõtja: poliitik ütleb maksudebatt ja mul jätab süda lööke vahele

Tööandjate keskliit avaldab traditsiooniliselt enne riigikogu valimisi tööandjate manifesti. «Avaldame selle naiivses lootuses, et midagi läheb sellest erakodade valimisprogrammi ja et juhtuks ime, et koalitsioon sealt midagi ka teha võtaks,» lausus suurettevõtja, NG Investeeringute juhatuse esimees Jüri Käo lisades, et ettevõtjate jaoks on põhiline majanduskeskkonna konkurentsivõime. «Tahaksime näha, et strateegiline suund ja tegevus oleks sinnapoole, et need, kes on võimul, lähtuksid majanduskeskkonna konkurentsivõimest. Et meil oleks uuenduslik õiguskeskkond, hea maksukeskkond. Et siia tuleksid investorid, et innovatsiooniga tegeletakse strateegiliselt ka riigi poolt,» rääkis Käo.