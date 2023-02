Finantsinspektsiooni juht: liigselt teeninud panku maksustas isegi Thatcher

Konkurentsitihedal turul näitab kasum, kui edukas on äri oma toodete või teenuste müümisel ja kui palju on tööga loodud mõõdetavat lisaväärtust. Kommertspankade peamine roll on äride ja majapidamiste krediteerimine, andes ideedele võimaluse saada tegelikkuseks. Panga kasumi suurus sõltub sellest, kui targalt riske osatakse määratleda, mõõta ja juhtida. Konkurentsivõitluses saavutatud hea kasum pole mingi patt!

Eksisteerib aga olukordi, kus kasum sünnib justkui eimillestki, on «maast leitud.» Panganduses võib seda juhtuda erinevatel põhjustel. Näiteks siis, kui kommertspank võtab raha hoiule nullintressiga ning hoiustab selle omakorda keskpangas, kes maksab raha eest pangale kordades kõrgemat intressi.

Thatcheri valitsus maksustas panku ühekordselt

Euroopa Keskpanga poolt pankadele makstav intressimäär on praegu vähemalt 2,5%. Sisulist tööd ega riskivõtmist sellise raha liigutamisega ei toimu, kuna inimeste pangale usaldatud raha tõstetakse riskivabasse keskpanka ning intressivahe kasseeritakse pankiiri poolt kasumina sisse. Väärib märkimist, et 1981. aastal maksustas Thatcheri valitsus ühekordselt panku, kuna need olid «liigselt» teeninud mitte makstes nõudmiseni hoiustelt intressi. Ühiskondliku kokkuleppe koht on, kas ja mis tingimustel kasumeid maksustada, sealhulgas «maast leitud» kasumeid.

Finantsjärelevalve maksundusdebatis üldjuhul ei osale, kuid seaduse kohaselt edendab finantsinspektsioon elanike teadlikkust finantsteenustest, seejuures arvestades finantsstabiilsust. Loomulikult ei pea inimesed raha nõudmiseni pangakontol intressivabalt hoidma, vaid saavad paigutada seda ka fondidesse, elukindlustusse, börsile.